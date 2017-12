Moskau und Sankt Petersburg - die (fast) beliebtesten Instagram-Städte der Welt

Russia Beyond

AP AP

Sie haben es bei Ihrem letzten Besuch in Moskau oder Sankt Petersburg sicher selbst schon bemerkt: Jeder Hans, Tommy und Iwan macht überall und ständig Selfies von sich und seiner Umwelt - und stellt dann alles früher oder später bei Instagram ins Netz.

Was jetzt kommt, ist für Sie dann sicher auch keine große Überraschung: Laut dem diesjährigen firmeneigenen Instagram-Jahresranking ist Moskau die beliebteste Schnappschuss-Stadt der Foto-App - direkt an zweiter Stelle hinter New York.

INSTAWEEKS: Jeweils eine russische Themenwoche bei Instagram

Und auch Sankt Petersburg ist in der Top-10 vertreten: Moskau folgen London, Sao Paolo und Paris und dann auch schon der "kleine Hauptstadt-Bruder" im Norden an der Newa.

Das Instagram-Jahresranking 2017 wurde bereits ende November veröffenlicht. Dabei wurden Hashtags, Ortsangaben, Promis und "Herzchen" verglichen.

Die russische Fernsehmoderatorien Olga Busowa@buzova86 hatte demnach sogar mehr Stories-Zuschauer (insgesamt auf dem dritten Platz!) als das Mediensternchen Kim Kardashian.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.