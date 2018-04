Inoffizielle WM-Hymne: Russischer Folklore-Hüftschwung zu bunten R'n'B-Rhythmen

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Russland denken? Wodka, Matrjoschka, Babuschkas, Balalaika,... und Volkstänze? Frauen wirbeln in traditionellen roten Kleidern über die Tanzfläche, wöhrend die Männer wild in die Luft spribgen und ihre Beine in alle Richtungen werfen. So wenigstens wird Russland im neuen Video-Clip des US-Popsängers Jason Derulo gezeigt. Das Lied "Colors" hat beste Chancen, die inoffizielle Hymne der nahenden FIFA-Fußball-WM 2018 in Russland zu werden.

Mehr Neuigkeiten rund um die bevorstehende Fußball-WM in Russland lesen Sie hier:

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.