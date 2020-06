Reisen in Russland: Was Sie auf jeden Fall erleben werden

Ode an Lenin

Während Ihrer Reisen in Russland finden Sie möglicherweise in jeder Stadt, die Sie besuchen, eine Statue von Lenin, eine Ulitsa Lenina (Leninstraße) oder einen Ploschad Lenina (Leninplatz).

Allein in Moskau gibt es ungefähr 82 Denkmäler, die an den ehemaligen sowjetischen Führer erinnern. In Städten von Astrachan über Barnaul bis Belgorod werden Sie sicher auf ein Bildnis Lenins stoßen, auf dem er tief in Gedanken versunken ist.

Besuchen Sie Ulan Ude, die Hauptstadt der russischen Republik Burjatien in Sibirien, um eine wirklich Instagram-würdige Aufnahme mit dem Revolutionsführer zu machen. Hier finden Sie die weltweit größte Lenin-Büste: 8 Meter hoch und 40 Tonnen schwer.

Sowjetische Kriegsdenkmäler

Der Zweite Weltkrieg ist in Russland als der Große Vaterländische Krieg bekannt - ein Krieg, in dem 27 Millionen Sowjetbürger ums Leben kamen, davon elf Millionen Soldaten.

Um die Opfer anzuerkennen, die die UdSSR erbracht hat, um die Achsenmächte zu besiegen, gibt es im ganzen Land zahllose Kriegsdenkmäler. Eines der denkwürdigsten ist „Mutter Heimat ruft“ in Wolgograd - ähnlich der US-Freiheitsstatue!

Besuchen Sie auch das St. Petersburger Denkmal „An die heldenhaften Verteidiger von Leningrad“, das Moskauer Denkmal an den Zweiten Weltkrieg und das Holocaust-Denkmal auf dem Poklonnaja-Hügel.

Der Charme der alten Zeiten

Viele Ausländer sind von Russland verzaubert, weil ein Besuch dort wie eine Reise in längst vergangene Zeiten erscheinen kann. Überall stoßen sie auf Zeugnisse der Vergangenheit. Zum Beispiel sind russische „Isbas“ - traditionelle Holzhäuser - im ganzen Land verbreitet.

Die Stadt Irkutsk ist als „Paris Sibiriens“ bekannt. Hier stehen besonders viele dieser Isbas. Einige haben Gitter vor den Fenstern, andere präsentieren sich mit farbenfrohem Anstrich. Wieder andere sind im Laufe der Zeit verfallen.

Kleine Dörfer und Städte, von denen viele auf offiziellen Karten gar nicht verzeichnet sind, finden Sie ebenfalls zuhauf in Russland und wieder stellt sich das Gefühl ein, ein Zeitreisender zu sein. Viele Instagrammer und Blogger sind inzwischen dem Charme russischer Landschaften und russischen Dorflebens erlegen, zum Beispiel @village_ru und @polyaizderevki.

Unvergleichliche Natur

Wenn Sie genug von der sowjetischen Architektur oder imperialer Größe haben, ziehen Sie sich zu einer Pause in Russlands einzigartige Natur zurück. Die geografische Vielfalt des Landes macht es möglich.

Im Allgemeinen trennt man Russland durch das Uralgebirge in einen westlichen und einen östlichen Teil. Der Ural selbst beherbergt Naturschutzgebiete, Nationalparks und pittoreske Orte. Sie laden zum Wandern und Zelten ein.

Im Süden Russlands liegt Sotschi (wo die Olympischen Spiele 2014 stattfanden), ein malerisches Bergdorf. Während im Südwesten an der Grenze zu Georgien der Mount Elbrus, ein schneebedeckter Vulkan im Kaukasus, ein beliebtes Ziel bei Kletterern ist.

Im Fernen Osten, zwischen dem Ochotskischen Meer und der Beringstraße und nördlich von Japan, liegt die unglaubliche Halbinsel Kamtschatka - mit jenseitig anmutenden Landschaften voller Vulkane und Geysire.

Reiche religiöse Vielfalt

Die Mehrheit der russischen Bevölkerung sind Anhänger des orthodoxen Christentums, was bedeutet, dass es im Land eine Fülle (Zehntausende) orthodoxer Kathedralen mit goldglänzenden Zwiebeltürmen gibt. Die Moskauer Basilius-Kathedrale auf dem Roten Platz und die St. Petersburger Erlöserkirche (Blutkirche) gehören zu den bekanntesten.

Verpassen Sie jedoch nicht die Sakralbauten abseits der Metropolen, wie die Kathedrale Mariä Himmelfahrt in Wladimir und die Mariä-Geburt-Kathedrale von Nischni Nowgorod.

In Russland gibt es jedoch mehr als 5.000 religiöse Vereinigungen: Christliche, islamische, jüdische, buddhistische usw.

Einige atemberaubende Sehenswürdigkeiten sind die Kul Sharif-Moschee in Kasan, die Muchtarow-Moschee in Wladikawkas und die goldene Wohnstätte des Buddha Shakyamuni in Kalmückien. In Russland liegt auch die einzige jüdische autonome Region der Welt (neben dem Staat Israel). Sie finden sie im Fernen Osten, zwei Stunden Zugfahrt entfernt von der Region Chabarowsk.

Der russische Trinkspruch

Um Russland wirklich zu verstehen, muss man sich Zeit nehmen, um die Einheimischen kennenzulernen. Russen sind gegenüber Ausländern sehr aufgeschlossen und heißen sie herzlich als Gäste willkommen.

Beachten Sie aber, dass ein simples „Prost“ keinesfalls ausreicht, um miteinander anzustoßen. Die Russen sind berühmt für ihre herzlichen, ehrlichen (und manchmal langwierigen) Trinksprüche. Diese Toasts werden nicht nur zu alkoholischen Getränken ausgesprochen.

Vielleicht hören Sie einmal einen Trinkspruch, in dem die Freundschaft gepriesen wird, man Ihnen eine großartige Reise wünscht oder auf angenehme gemeinsame Zeit anstößt.

Die russische Antwort auf Pfannkuchen & Fleischspieße

Die russische Küche ist vielleicht nicht weltweit bekannt, aber das Essen, das Sie in Russland probieren können, ist vielfältig und spiegelt die unterschiedlichen Kulturen des Landes wider. Der aus dem Kaukasus/Zentralasien stammende „Schaschlik“ ist die russische Art zu grillen. An einem Stock wird das Fleisch über einer offenen Feuerstelle geröstet.

Zu den russischen Knödelvarianten gehören traditionelle Pelmeni (mit Hühnchen-, Rind- oder Schweinefleischfüllung), die mit Smetana (saurer Sahne) und Dill serviert werden. Burjatische Buuzy sind große Knödel, die mit einer Zwiebel-Fleisch-Mischung gefüllt sind - sie müssen mit den Händen gegessen werden und haben oben ein Loch, in das Suppe gefüllt wird.

Für Crêpes muss man nicht nach Frankreich reisen. In Russland gibt es nämlich Blini, sowohl herzhaft als auch süß. Zu den klassischen Beilagen gehören Kaviar und Dill oder Marmelade aus Beeren oder, richtig geraten, saure Sahne.

