Dossier: Wer sind die Russlanddeutschen?

1923 in einer deutschen Nachrichtenzeitung im Wolgagebiet

70 Prozent aller russischstämmigen Menschen in Deutschland haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Auf politische Prozesse nehmen sie aber nur selten Einfluss, obwohl ihre Zahl politisches Gewicht verspräche.

Zu unserem Interview verabreden wir uns zu einem Skype-Telefonat. Es ist schwierig, Wlada Kolosowa zu treffen. Die 26jährige Russin aus Berlin studiert in New York Kreatives Schreiben, doch jetzt ist sie wieder auf einer langen Reise in Russland.

Noch etwa 3 000 Menschen deutscher Abstammung leben heute auf der Krim. Sie haben die Eingliederung der Halbinsel in die Russische Föderation begrüßt. Manch ein Vertriebener könnte sich nun auch die Rückkehr in die alte Heimat auf der Krim vorstellen.

Das II. Kultur- und Wirtschaftsforum „Made by Deutschen aus Russland. Partnerschaft. Verantwortung. Erfolg“ findet vom 21. bis 24. Mai in Bayreuth statt.

Die deutschen Siedler brachten im 18. Jahrhundert ihren evangelisch-lutherischen Glauben und eigene Gotteshäuser nach Russland. Nachdem sie von den Bolschewiken vertrieben wurden, verfielen die Kirchenbauten. Einige werden heute mit privatem Engagement zu Kulturzentren umgebaut.

Deutsche Spuren sind überall in Russland zu finden. Dieses Dossier beinhaltet eine Reihe Artikel zur wechselvollen Vergangenheit von Deutschen in Russland.