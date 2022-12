Deutschland und Russland: 15 beste Russia-Beyond-Artikel 2022

Russisches Zarenreich

ussia Beyond (Photo: Alexander Molinari; Legion Media; Public domain) ussia Beyond (Photo: Alexander Molinari; Legion Media; Public domain)

Im Sommer 1817 kam die Tochter von König Friedrich Wilhelm III., Charlotte von Preußen, nach Russland. Hier konvertierte sie zum orthodoxen Glauben und gab sich einen neuen Namen – Alexandra Fjodorowna. Sie heiratete den Großfürsten Nikolaus Pawlowitsch, der acht Jahre später Zar werden sollte. Als gebürtige Deutsche brachte Alexandra Fjodorowna auch lokale Traditionen aus Preußen mit, wie das Schmücken eines Tannenbaums zu Weihnachten.

Kira Lisitskaya; Public domain Kira Lisitskaya; Public domain

An den Ursprüngen der russischen Medizin waren viele Deutsche beteiligt. Zu verschiedenen Zeiten kamen Heiler aus den deutschen Ländern hierher – sie brachten Wissen mit, bauten medizinische Einrichtungen und gründeten Fachzeitschriften. Selbst die Begriffe „Deutscher“, „Apotheker“ und „Arzt“ waren so eng miteinander verwandt, dass sie als austauschbar galten.

Russia Beyond (Photo: George Dawe; Franz Roubaud; Public Domain) Russia Beyond (Photo: George Dawe; Franz Roubaud; Public Domain)

Während Franzosen und Italiener in Russland vornehmlich im Bereich der Kultur wirkten, haben sich Deutsche dort eher mit Politik und im Krieg einen Namen gemacht.

Russia Beyond (Public Domain) Russia Beyond (Public Domain)

Mit dem Größerwerden des russischen Reichs wurde das Problem, wer das Land besiedeln sollte, drängender. Im 18. Jahrhundert beschloss daher die Regierung, Ausländer aus Europa, vor allem Deutsche, ins Land zu holen. Man erwartete, dass sie nicht nur ansässig, sondern mit ihrer Erfahrung in der Landwirtschaft auch die noch nicht besiedelten Gebiete kultivieren würden.

Russia Beyond (Library of Congress / Public Domain; Dmitri G. Lewizki / Public Domain; Paul Delaroche / Hamburger Kunsthalle / Public Domain; Nicolas de Largillière / Nelson-Atkins Museum of Art / Public Domain) Russia Beyond (Library of Congress / Public Domain; Dmitri G. Lewizki / Public Domain; Paul Delaroche / Hamburger Kunsthalle / Public Domain; Nicolas de Largillière / Nelson-Atkins Museum of Art / Public Domain)

Sowohl Russland als auch Deutschland glaubten nie an Fernbeziehungen und versuchten seit dem Beginn der bilateralen Kontakte auf sehr einfallsreiche Weisen ihr Verhältnis aufrecht zu halten. Das geschah durch den Aufbau von Siedlungen, Heiratsverträge und persönliche Begegnungen.

Zweiter Weltkrieg

Kira Lisitskaya (Photo: Public domain; Getty Images) Kira Lisitskaya (Photo: Public domain; Getty Images)

Stalin erhielt angeblich über 80 verschiedene Warnungen über Hitlers Absicht, die UdSSR anzugreifen, glaubte ihnen aber bis zum letzten Moment nicht.

Public domain Public domain

Beim Nürnberger Prozess gegen NS-Verbrecher waren etwa 40 Dolmetscher Bestandteil der sowjetischen Delegation. Tatjana Stupnikowa, 22, war eine von ihnen. Sie lernte dort ihren zukünftigen Ehemann kennen, fiel Hermann Göring in die Arme, dolmetschte im Beisein einer lebenden Schnecke und vieles mehr.

Bettmann Archive/Getty Images Bettmann Archive/Getty Images Bei dem Nürnberger Prozess kochten die Emotionen hoch: Zu der traditionell anstrengenden Arbeit des Synchron-Dolmetschers kam die Notwendigkeit hinzu, die grausamen Details der Nazi-Verbrechen zu übersetzen.

Legion Media Legion Media

Der Generalfeldmarschall der Wehrmacht Friedrich Paulus wurde nach der Schlacht von Stalingrad im Januar 1943 für tot gehalten. Im Februar 1946 tauchte er jedoch zur völligen Überraschung der Anwesenden im Gerichtssaal in Nürnberg auf. Beim Nürnberger Prozess erschien Paulus auf der Seite der UdSSR?

DDR und Sowjetunion

Russia Beyond (Photo: Gottfried Kolditz/DEFA, 1973; Václav Vorlíček/DEFA, 1973; Legion Media) Russia Beyond (Photo: Gottfried Kolditz/DEFA, 1973; Václav Vorlíček/DEFA, 1973; Legion Media)

Die DDR und die UdSSR haben enge Beziehungen in der Kulturbranche. So zählt z.B. der sowjetische Film Krieg und Frieden in Ostdeutschland zu den Filmklassikern. In der Sowjetunion waren einige der ostdeutschen Filme sehr populär. Drei davon haben das sowjetische Publikum besonders begeistert.

Russia Beyond (Public Domain, Elisaveta Mikulina / Sputnik, Valentin Cheredintsev / TASS) Russia Beyond (Public Domain, Elisaveta Mikulina / Sputnik, Valentin Cheredintsev / TASS)

Am 2. Mai 1955 eröffnete das Puschkin-Museum in Moskau eine Ausstellung von Meisterwerken der Gemäldegalerie Alte Meister, die nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands ausgelagert und im Museum restauriert worden waren. Warum bekam das sowjetische Volk die Sixtinische Madonna und andere Gemälde erst zehn Jahre nach Kriegsende zu sehen?

Patrick Pleul / picture alliance via Getty Images Patrick Pleul / picture alliance via Getty Images

Das rund 35 km südlich von Berlin gelegene Wünsdorf widerspiegelt eine wechselhafte Militärgeschichte. Als die letzten sowjetischen Militärangehörigen im September 1994 abzogen, hinterließen sie eine Geisterstadt.

Kultur

Andrey Lyubimov/Moskva Agency/Legion Media Andrey Lyubimov/Moskva Agency/Legion Media

Das Gebäude im Herzen Moskaus, das seit mehr als einem halben Jahrhundert die Residenz des deutschen Botschafters ist, hat alle Turbulenzen des 20. Jahrhunderts überstanden und sein ursprüngliches Aussehen bewahrt.

Russia Beyond (Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou / Public Domain, Heritage Images / Getty Images) Russia Beyond (Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou / Public Domain, Heritage Images / Getty Images)

Sowohl die deutsche als auch die russische Kultur waren für den berühmten Künstler gleichermaßen wichtig. Dennoch war es Deutschland, das in Kandinskys Leben eine Schlüsselrolle spielte: Hier wurde er als Künstler und Kunsttheoretiker bekannt und berühmt.

Russia Beyond (Theater Baden-Baden, 1898, Baden-Wurttemberg, Baden, Theater / Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images; В.Я. Лауфферт / Public Domain; Public Domain) Russia Beyond (Theater Baden-Baden, 1898, Baden-Wurttemberg, Baden, Theater / Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images; В.Я. Лауфферт / Public Domain; Public Domain)

Viele russische Schriftsteller fanden auf ihren Reisen durch Europa Inspirationen und ließen sich dort für längere Zeit nieder. Ein Ziel war Deutschland, das Literaten mit seiner Kultur, seiner Bildung und seinen Heilbädern anzog. Welche Spuren haben die deutschen Städte im Leben russischer Schriftsteller hinterlassen?

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.