Russlands neue Flughäfen: Formen, die ins Auge springen

In den letzten Jahren wurden einige russische Flughäfen gründlich modernisiert oder neu aufgebaut. In vielen Fällen hing es mit großen internationalen Veranstaltungen zusammen. Russia Beyond hat die modernsten Flughäfen mal zusammengestellt.

Der Entwurf des Flughafengebäudes in der Uralstadt Perm, rund 1 500 Kilometer von Moskau entfernt, wurde von Spezialisten aus London und Moskau entwickelt. Sie sagen, dass das Terminal Bolschoje Sawino einem schwimmenden Flügel ähneln soll. Das Terminal wurde erst letztes Jahr eröffnet. Es wurde durch private Investitionen in Höhe von mehr als 80 Millionen US-Dollar (etwa 70 Millionen Euro) finanziert.

Die futuristische Form des Flughafens Rostow am Don im Süden Russlands wurde von vier Unternehmen entwickelt, darunter das britische „The Twelve Architects“ (zu Deutsch „Die Zwölf Architekten“). Das Dach hat eine markante Wellenform. Der Flughafen soll in der Lage sein, fünf Millionen Passagiere pro Jahr abzufertigen. Rostow am Don gehört zu den elf russischen Städten, in denen die Fußballspiele der kommenden Weltmeisterschaft ausgetragen werden.

Jekaterinburg, 1 800 Kilometer von Moskau entfernt, ist eine weitere Stadt, in der in diesem Sommer Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen werden. Allerdings wurde die Modernisierung des Flughafens Kolzowo bereits vor mehr als zehn Jahren eingeleitet. Jetzt ist er einer der größten Regionalflughäfen Russlands. Laut den „World Routes Awards“ gehörte (eng) er im Jahr 2013 zu den fünf besten Flughäfen der Welt.

Das neue Terminal in Samara, eine weitere Stadt der Weltmeisterschaft und etwa 1 000 Kilometer von Moskau entfernt, hat ebenfalls ein futuristisches Design. Seine Bauzeit betrug anderthalb Jahre und in 2015 wurde er schließlich in Betrieb genommen. „Die fließenden Formen, die mit drei dynamischen Kegeln und fließenden Metallwänden umgesetzt wurden, fangen die Energie der Luftfahrt ein“, behauptet das britische HTAL-Designstudio, das das Projekt entwickelt hat, auf seiner Website (eng).

Der Flughafen Strigino in Nischni Nowgorod, 400 Kilometer von Moskau entfernt und auch ein Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft, wurde ebenfalls vom HTAL-Studio entworfen. Was hier sofort ins Auge fällt ist die wellenförmige Glaswand des Terminals. Es ist anzunehmen, dass die Kapazität des Terminals um bis zu 30 Prozent erhöht werden kann, wenn es während der Weltmeisterschaft zu einem Passagierzustrom kommen wird.

In der sibirischen Stadt Krasnojarsk, 4 000 Kilometer von Moskau entfernt, wurde erst vor wenigen Monaten ein neues Terminal eröffnet. Regionale Behörden behaupten (rus), dass er jetzt der größte russische Flughafen auf der anderen Seite des Urals ist. Die Modernisierung kostete rund 100 Millionen US-Dollar (etwa 86 Millionen Euro) und wurde sowohl vom Staat als auch von Unternehmen finanziert.

Der Flughafen Moskau-Schukowski gehört zu den vier Flughäfen der Moskauer Region, ist jedoch von allen der kleinste. Gleichzeitig hat er jedoch mit 5,5 Kilometern die längste Startbahn und das nicht nur in Russland, sondern in ganz Europa. Der Flughafen wurde 2016 in Betrieb genommen.

In Kaliningrad, der westlichsten russischen Stadt und der russischen Enklave in der Europäischen Union, finden auch Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft statt. Der Flughafen Kaliningrad-Chrabrowo wurde seit 2013 renoviert, im April 2018 neu eröffnet und ist jetzt bereit, Fußballfans sowie normale Passagiere zu begrüßen.

Der Flughafen Sotschi wurde von 2007 bis 2013 modernisiert. Die Renovierungen wurden kurz vor den Olympischen Winterspielen Anfang 2014 beendet. Während der Spiele wurden 3 800 Passagiere pro Stunde abgefertigt, was den Anforderungen des Internationalen Olympischen Komitees entsprach. Im Jahr 2017 wurde es von der „International Airport Review“ in die Liste der 20 besten Flughäfen der Welt aufgenommen.

