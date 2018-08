Von Wellen erfasst: Die versunkene Kirche zu Krochino

Jedes Jahr fahren Tausende von Touristen auf Kreuzfahrten zwischen Moskau und St. Petersburg an einem der wichtigsten architektonischen Wahrzeichen Russlands vorbei: der halb untergetauchten Geburtskirche im ehemaligen Dorf Krochino. Obwohl ursprünglich auf dem hohen linken Ufer des Flusses Scheksna in der Nähe der Stadt Kirillow, wurde die Geburtskirche von den Wassern des Stausees verschlungen, der nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Aufstauung des Flusses für ein Wasserkraftprojekt geschaffen wurde.

Sergej Prokudin-Gorski Sergej Prokudin-Gorski

Das Mariinskij-Kanal-System verbindet St. Petersburg mit dem Wolga-Becken. Zu dieser Wasserstraße gehört auch der Weiße See in der Region Wologda. In seinem südöstlichen Teil fließt der Fluss Scheksna aus dem See hinaus, ein Nebenfluss der Wolga. Das einstige Dorf Krochino befand sich in der Nähe der Stelle, wo der Weiße See die Scheksna nährte.

Die früheste Erwähnung von Krochino stammt aus dem Jahr 1426 und findet sich in Aufzeichnungen aus dem nahe gelegenen Kloster St. Kirill-Beloserskij. Archäologische Beweise scheinen das Dorf mit dem Ort der antiken Siedlung Beloosero zu verbinden, bevor es nach Westen zum heutigen Belosersk verlagert wurde. Um die Wende zum 19. Jahrhundert lebte Krochino von der Flussarbeit entlang des Mariinskij-Systems.

Ein barockes "Schiff"

William Brumfield William Brumfield

Die Geburtskirche wurde von 1788 bis 1820 gebaut. Der untere Teil besaß einen Hauptaltar, der der Geburt Christi gewidmet war. Dies war einzigartig, da in Russland die meisten Krippenkirchen der Geburt der Jungfrau Maria geweiht sind. Die untere Ebene enthielt zwei zusätzliche Altare: für die Heiligen Peter und Paul sowie St. Nicholas. Der obere Teil der Kirche, der im frühen 19. Jahrhundert erbaut und 1820 geweiht wurde, enthielt einen Altar der Auferstehung Christi.

William Brumfield William Brumfield

Die Geburtskirche ist in vereinfachtem Barockstil gehalten, der sich in den Provinzen viel länger hielt als in den großen Städten St. Petersburg und Moskau, deren Kirchen in den 1760er Jahren den neoklassizistischen Stil angenommen hatten. Die Krochino-Kirche folgte der "Schiff" -Form mit einer quaderförmigen Grundriss, einem unteren Refektorium, das sich nach Westen erstreckte, und einem Glockenturm (dem Bug des "Schiffes“) am Westende.

Sergej Prokudin-Gorski Sergej Prokudin-Gorski

Die Hauptkonstruktion wurde von einem Oktaeder gekrönt, der ein Knollendach, eine achteckige Laterne und eine Kuppel trug. Interessanterweise rettete diese Laterne (architektonische Bezeichnung für ein Bauwerk auf einem Hügel) wahrscheinlich die Kirche vor dem Abriss. Im Jahr 1953 beschlossen die lokalen Behörden, ein Signallicht auf die Kirche zu setzen, nachdem die Planung für den Scheksna-Stausee begonnen hatte.

In Bildern überleben

William Brumfield William Brumfield

Die dreiteilige Torstruktur, gekrönt mit drei Kreuzen, zeigt Spuren eines Wandbildes der Himmelfahrt im zentralen Bogen. Das Tor verankert einen eisernen Zaun, der das Kirchengebiet umschließt. In der Tat konnten in solchen zweistöckigen Kirchen in der Regel nur im unteren (leichter zu heizenden) Teil im Winter Gottesdienste veranstaltet werden.

William Brumfield William Brumfield

In den letzten Jahren bemüht sich eine öffentliche Initiative, die Überreste der Kirche zu erhalten, einschließlich der Schaffung eines kleinen Dammes zum Schutz der Stiftung. Dennoch ist es eine entmutigende Aufgabe, die Mittel für diese strukturelle Wiederherstellung zu finden.

William Brumfield William Brumfield

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte der russische Chemiker und Fotograf Sergej Prokudin-Gorski ein aufwändiges Verfahren für die Farbfotografie. Seine Vision der Fotografie als eine Form von Bildung und Aufklärung zeigt sich besonders in seinen Fotografien der mittelalterlichen Architektur historischer Siedlungen wie Susdal und Wladimir. Zwischen 1903 und 1916 reiste er durch das Russische Imperium und schoss mit seiner neuen Technik über 2000 Fotografien, die drei Aufnahmen auf einer Glasplatte beinhalten. Im August 1918 verließ er Russland mit seiner Kollektion von Glasnegativen und ging nach Frankreich. Nach seinem Tod im Jahr 1944 in Paris verkauften seine Erben diese Kollektion an die Kongressbibliothek. Im frühen 21. Jahrhundert digitalisierte die Bibliothek die Prokudin-Gorski-Kollektion und machte sie für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Zahlreiche russische Webseiten führen nun Teile dieser Kollektion auf.

Mehr über die Geschichte der schönsten Sakralbauten Russlands erfahren Sie hier:

>>> Die Glocken und der "Schwan" - das Herzstück des Kremls zu Rostow

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.