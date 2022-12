Die 15 besten Russia-Beyond-Geschichten, die Sie 2022 vielleicht verpasst haben

Unsere Autoren sind quer durch Russland gereist, von der Tschuktschen-Halbinsel bis in den Hohen Norden, um die besten Geschichten für Sie zu finden. Sie haben tief in der Geschichte gegraben und die interessantesten Episoden der Vergangenheit aufgedeckt. Im Folgenden finden Sie eine Liste der besten Beispiele für unsere Geschichten über die russische Kultur und Lebensweise. Wir präsentieren Ihnen die 15 erfolgreichsten Beiträge des Jahres, wenn man der Statistik glauben darf.

Andrej Sorokin / Sputnik Andrej Sorokin / Sputnik

Autofahren im Hohen Norden Russlands ist nicht einfach. Die Bewohner dieser Regionen versuchen, passende Varianten zu finden, um durch die eisigen Winter zu kommen.

Restaurant "London" Restaurant "London"

Hätten Sie gedacht, dass es weit mehr Arten von Kaviar gibt als nur roten und schwarzen? Auch die Russen lieben sie, aber sie mögen auch gelben, rosafarbenen und beigen Fischrogen. Aber wodurch unterscheiden sie sich, abgesehen durch ihre Farbe? Lesen Sie hier alles, was Sie über Kaviar wissen müssen (mit Fotos). Guten Appetit!

In Russland war der prestigeträchtigste Schlafplatz in einem traditionellen Bauernhaus immer auf dem Ofen. Dafür gibt es einige Gründe, über die wir in unserem Artikel erzählen.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Mitte des 18. Jahrhunderts tauchten auf Einladung von Katharina der Großen (selbst eine ethnische Deutsche) in Russland erstmals deutsche Siedler in großer Zahl an den Ufern der Wolga auf. Diese neuen „Russlanddeutschen“ oder „Wolgadeutschen“ erschlossen die Region und brachten ihre eigene Kultur und Traditionen mit, ohne sich tatsächlich zu assimilieren. Bis vor nicht allzu langer Zeit trugen viele ihrer Städte und Dörfer noch deutsche Namen und die Bewohner sprachen in unterschiedlichen deutschen Dialekten; während der Sowjetzeit hatten sie es jedoch schwer. Was ist von diesen deutschen Regionen im heutigen Russland übrig geblieben?

Luftwaffenmuseum Monino (CC BY 2.5) Luftwaffenmuseum Monino (CC BY 2.5)

Dieser „Senkrechtstarter“ sollte zur schlagkräftigen Waffe gegen Atom-U-Boote werden, doch er verschwand wieder in der Versenkung. Woran lag das?

Kira Lisitskaya (Photo: Legion Media) Kira Lisitskaya (Photo: Legion Media)

Während des Kalten Krieges war Desinformation eine tödliche Waffe zur Durchsetzung der Interessen der UdSSR. Und manchmal erfanden die sowjetischen Nachrichtendienste wirklich außergewöhnliche Falschmeldungen (z. B. dass AIDS eine Erfindung des Pentagons sei).

Russia Beyond (Louis Bombled / Le Petit Journal / Public Domain) Russia Beyond (Louis Bombled / Le Petit Journal / Public Domain)

Während Napoleons Winterfeldzug 1812 litten die Russen und die Franzosen unter der gleichen eisigen Kälte. Es waren jedoch nicht die niedrigen Temperaturen, die Napoleons Grande Armée zerstörten, wie es in verschiedenen Quellen oft beschrieben wird.

Verteidigungsministerium der Russischen Föderation Verteidigungsministerium der Russischen Föderation

Das raue Klima und die Guerillataktik der Mudschaheddin erwiesen sich als harte Probe für die sowjetische Militärtechnik.

Andrey Sorokin Andrey Sorokin

Während ganz Russland sein bedeutendstes Fest, das Neujahrsfest, am 31. Dezember feiert, haben die Jakuten in Sibirien ihr eigenes Neujahrsfest, das auch für sie das wichtigste Fest ist. Unsere Korrespondentin hatte das Glück, dem Ysyjach beizuwohnen, das immer noch auf die gleiche Weise gefeiert wird wie bei den heidnischen Vorfahren. Die rituelle Begrüßung der Sonne, das gemeinsame Trinken von Kumys und das Singen und Tanzen in einem grandiosen Chorowod, dem traditionellen Kreistanz... und vieles mehr!

Y. Salnikow/TASS Y. Salnikow/TASS

1985 steckten etwa 2.000 Belugawale im dicken Eis fest. Ihnen drohte der Tod. Der Eisbrecher Moskwa wurde eingesetzt, um die Wale zu befreien, aber diese scheuten sich, dem Schiff mit seinen dröhnenden Motoren in offene Gewässer zu folgen. Doch dann kam die rettende Idee: Musik war der Schlüssel zum Erfolg bei dieser einzigartigen Rettungsaktion zwischen Tschukotka und Alaska.

Als Kind träumte Julia davon, Ballerina zu werden, entschied sich dann aber für das Skeleton und hoffte auf eine olympische Medaille.

Fjodor Aleksejew; Wladimir Borowikowsky Fjodor Aleksejew; Wladimir Borowikowsky

Dieser Imperator war sehr misstrauisch und litt unter Verfolgungswahn, denn es wurde vorausgesagt, dass sein Leben nicht länger als 47 Jahre dauern würde. Da er ständig um sein Leben fürchtete, baute er ein von einem Wassergraben umgebenes Schloss im Zentrum von St. Petersburg... Doch wie das Schicksal es wollte, wurde er genau in diesem Schloss im Alter von 46 Jahren getötet. Um dieses schreckliche Ereignis in der Geschichte der Familie Romanow ranken sich inzwischen viele Legenden. Wir verraten Ihnen, welche davon fiktiv und welche real sind.

Russia Beyond (N. Scheludowitsch / TASS; juri Beloserow / TASS; Maxim Blochin / TASS; Alexey Rakowschtschik) Russia Beyond (N. Scheludowitsch / TASS; juri Beloserow / TASS; Maxim Blochin / TASS; Alexey Rakowschtschik)

Die durchschnittliche Lebensdauer einer sowjetischen Schrankwand betrug 30 Jahre, die eines Autos 50 Jahre und die eines Teppichs war fast ewig. Sowjetische Käufer legten viel Wert auf die Langlebigkeit von Produkten.

Jedes Jahr erscheinen auf Russlands zugefrorenen Flüssen und Seen seltsame dicke Flecken. Die Einheimischen sind voller Vergleiche: Decken, Schlagsahne, sogar verkochte Pelmeni – aber nur Eingeweihte wissen, woher sie wirklich stammen.

Maxim Sluzky / TASS Maxim Sluzky / TASS

Nach Angaben des russischen Föderalen Zolldienstes exportierte Russland im Jahr 2021 fast 230 Millionen Tonnen Rohöl im Wert von 110,1 Milliarden US-Dollar in 36 Länder.

Fast die Hälfte der russischen Ölexporte entfallen auf Europa. Wenn Europa seine Ölimporte einschränkt, wird Russland einen Teil seiner Lieferungen nach Asien umleiten müssen.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.