Flug verpasst? Visum vergessen? Täuschen Sie Ihre Reise doch einfach vor!

Stellen Sie sich vor, jeder weiß, dass Sie für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 – oder aus irgendeinem anderen Grund – nach Russland reisen, aber plötzlich ist Ihr Flug überbucht, er wird storniert oder Sie bemerken, dass Sie kein russisches Visum beantragt haben – all Ihre Reisepläne sind also ruiniert.

Zuzugeben, dass Sie das größte Sportereignis der Welt verpasst haben, wäre da natürlich ein bisschen peinlich. Bleiben Sie stattdessen cool: Ja, Sie waren nicht in Russland, aber lassen Sie es doch einfach so klingen, als ob Sie wirklich da gewesen wären.

Schildern und ausarbeiten

In den meisten Fällen brauchen Sie nur wenige Sekunden, um den Eindruck zu erwecken, dass Sie Russland besucht haben und Sie müssen Ihre Geschichte nicht einmal raffiniert ausarbeiten.

Ihre beste Vorgehensweise besteht darin, gleichgültige Fragen zu ignorieren und Russland als Ganzes in einer einzigen Welt zu definieren. Sagen Sie, es sei kalt, gewaltig oder wild und reden Sie kontinuierlich weiter, weil die Folgefragen schwerer abzuwehren wären.

Wenn Sie von neugierigen Personen umzingelt werden, haben Sie keine andere Wahl, als Ihre Geschichte auszuarbeiten. Im Folgenden sind ein paar Zeilen, die nützlich sein könnten.

„Moskau ist wie der Morgen nach einem wilden Wochenende, wenn Sie mit schwerem Kopf aufwachen und ein Glas Milch und Alka-Seltzer neben Ihrem Bett finden“, sagt Galina Safronowa, die ihr ganzes Leben in Moskau verbracht hat.

Ergänzen Sie diese aufwendige Metapher mit einer sachlichen Erklärung: Moskau ist ein hektischer Ort und Sie kamen nicht umhin, seinem festen Griff zum Opfer zu fallen, aber schließlich haben Sie die Stadt lieben gelernt, da sie immer für eine Überraschung sorgt.

In einem eigenartigen Kontrast werden schreckenerregende Staus von einem der besten U-Bahn-Systemen der Welt beruhigt, architektonische Meisterwerke überschatten hässliche Wohnblocks und Partys werden von atemberaubend schönen Parks mitten im Stadtzentrum beruhigt.

Sankt Petersburg ist anders. Ihre Wahrnehmung der Stadt wird stark vom unberechenbaren Wetter abhängen. „In den warmen Nächten ist Sankt Petersburg die beste Stadt der Welt. Doch an 300 Tagen im Jahr gibt es überhaupt keine Sonne – an solchen Tagen ähnelt die Stadt einem Schwarz-Weiß-Arthouse-Film, den man so schnell wie möglich abschalten möchte“, sagt Alexei Djatschenko, der in der nördlichen Hauptstadt geboren wurde.

Wie auch immer Sie Ihren Freunden Moskau und Sankt Petersburg beschreiben, vertreten Sie eine kompromisslose Haltung gegenüber der Stadt, die für Sie die beste ist. Es gibt eine alte Tradition, für eine der beiden Städte Partei zu ergreifen und darüber zu streiten, was besser ist – das fieberhafte Moskau oder das schläfrige Sankt Petersburg.

Verwenden Sie Metaphern, um auch andere Städte zu beschreiben. Anastasia Sotnikowa, eine in Kaliningrad geborene Russin, sagt beispielsweise, dass ihre Heimatstadt „einem Lottogewinn gleicht, nur um dann zu erfahren, dass die Hälfte des Preisgeldes als Steuer wegfällt“. Was sie meint, ist, dass ihre Geburtsstadt dem deutschen Bundesland Bayern sehr ähnlich ist, nur dass es eben in Russland ist.

Sotschi, die olympische Hauptstadt Russlands, gleicht einer gefundenen Liebe im Sommerurlaub: Die anfängliche Verliebtheit verwandelt sich in eine dauerhafte Zuneigung, selbst wenn die langen Sommertage weniger werden und die Wintertage zunehmen.

Was auch immer Sie über russische Städte erzählen, versuchen Sie in Ihren Erklärungen so poetisch wie möglich zu klingen – ein Besuch in Russland ist schließlich eine einmalige Erfahrung.

Loben, verfluchen und vergleichen

Verleugnen Sie die russische Ordnung der Dinge. Sagen Sie, dass die russische Sensibilität Sie sprachlos gemacht hat: Russen weisen Sie bei jeder Erwähnung der allgegenwärtigen Traurigkeit und der schlechten Straßenzustände zurecht. Sie hassen die Reichen und Sicherheitsleute und können ihre Trinkgewohnheiten kaum unter Kontrolle halten. Fügen Sie einige interessante Details über eine Feier mit Russen, die Sie nie hatten, hinzu.

Überraschen Sie Ihre Zuhörer anschließend mit einer Kehrtwende und loben Sie Dinge, die Sie in Russland begeistert haben. Sagen Sie, dass die U-Bahn-Stationen eher wie Museen aussehen, die Männer furchtlose Kraftpakete sind, die jedoch eine edelmütige Seele haben, und dass die Frauen in ihrer Schönheit unübertroffen sind.

Beschreiben Sie unbekannte Orte außerdem immer mit bekannten Begriffen. Es ist praktisch, wenn Sie ein Land, das bisher niemand bereist hat, mit Ihrem Herkunftsland vergleichen. Nehmen Sie also an, dass der Internet-Zugang in Russland viel billiger ist als in der Heimat und die Preisschilder in den Geschäften bereits die Mehrwertsteuer enthalten.

Alle Fragen werden verstummen und auch der letzte Zweifler wird überzeugt sein, wenn Sie Ihren Freunden diese hochwertigen Souvenirs „aus Russland“ schenken.

