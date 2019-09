Die fünf TEUERSTEN Reisen in Russland

Picture alliance/Global Look Press

Wer auch im Urlaub sparen möchte, sollte keinesfalls diese Reisen in Russland machen. Dafür müssen sie nämlich unter Umständen erst einen Kredit aufnehmen.

Das Putorana-Plateau, etwa 2700 Euro

Es ist nicht leicht, zu diesem einzigartigen Naturdenkmal zu gelangen. Das Putorana-Plateau gehört zum UNESCO- Weltkulturerbe.

Die tiefen Schluchten und die größten Wasserfälle Russlands sind jedoch ihr Geld wert. Eine Tour nach Putorana dauert rund sechs bis zehn Tage.

Die Anreise ist kompliziert. Um nach Putorana zu kommen, müssen Sie nacheinander den Bus, ein Boot und einen Hubschrauber nehmen und dann noch ein Stück wandern.

Rund 2700 Euro wird Sie die Reise kosten. Dazu kommt der Flug von Moskau zum Startpunkt in Norilsk für rund 450 Euro.

Geht es günstiger?

Das ist schwierig. Sie benötigen eine Sondergenehmigung des russischen FSB (weitere Informationen finden Sie hier). Sie erhalten Sie über ein Reisebüro.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist es nahezu unmöglich, Putorana zu erreichen.

Vulkane in Kamtschatka, etwa 7200 Euro

Wissen Sie, wo die meisten aktiven Vulkane in Russland sind? Im Fernen Osten. Wenn Sie mit Ihren eigenen Augen unglaubliche, weltraumähnliche Landschaften sehen möchten, packen Sie Ihre Sachen und fahren Sie nach Kamtschatka!

Dort kann man monatelang damit verbringen, Flora und Fauna zu fotografieren. Reisebüros können Ihnen bei der Planung behilflich sein.

Eine geführte Reise nach Kamtschatka kostet etwa 7200 Euro und dauert zwischen zehn und zwölf Tagen. Darin enthalten sind ein Besuch am Vulkan Kljutschewskaja Sopka, eine Bootsfahrt zur Awatscha-Bucht, Angeln und die Beobachtung der Wildtiere. Sie schlafen im Zelt oder in einem Touristencamp. Die Ausflüge sind im Preis inbegriffen, nicht jedoch die Anreise nach Petropawlowsk-Kamtschatski (Flugticket ab Moskau etwa 640 Euro).

Geht es günstiger?

Reisende bestimmter Nationalitäten können den Fernen Osten Russlands mit einem elektronischen Visum (mehr dazu hier) oder als Schiffspassagier ohne Visum besuchen. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, Kamtschatka eigenständig zu Fuß zu erkunden.

Der russische Norden und Tschukotka, etwa 10.000 Euro

Eisbären, Grauwale, fleischfressende Walrosse und tausende von Vögeln erwarten Sie am Rande der Erde. Die Bedingungen auf Tschukotka sind rau. Es ist kalt, geradezu eisig, windig und größtenteils einsam. Reisende sollten also abenteuererfahren sein.

Sie beginnen in der Stadt Anadyr (Flug ab Moskau etwa 640 Euro). Von dort aus erkunden Sie die Region 14 Tage lang an Bord eines Eisbrechers. Diese Reise in die Arktis kostet mindestens 10.000 Euro, einschließlich Verpflegung und Landausflüge.

Geht es günstiger?

Von Alaska aus können Sie preiswerter nach Tschukotka kommen. Der Blick von der Diomedes-Inselgruppe zum östlichsten Punkt Russlands, dem Kap Deschnjow, ist kostenlos.

Transsibirische Eisenbahn, etwa 15.000 Euro

Eine Zugfahrt ist die romantischste Art, durch Russland zu reisen. Auf der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn gibt es einige spezielle Touristen-Züge im Retro-Stil. Am luxuriösesten ist der Golden Eagle-Zug, dessen Inneres an einen Palast erinnert. Dort gibt es sogar in einigen Abteilen Badewannen.

Der Preis für eine solche Luxusreise beginnt bei 14.895 Euro (eng) von Moskau nach Wladiwostok – einfache Fahrt. Darin sind Verpflegung und Ausflüge enthalten. Für die Rückreise können Sie entweder erneut den Zug nehmen oder Sie buchen für rund 360 Euro ein Flugticket zurück nach Moskau.

Geht es günstiger?

Auf jeden Fall. Sehen Sie sich die Reiseroute genau an und buchen Sie Tickets für einzelne Streckenabschnitte online.

Russische Arktis, etwa 27.300 Euro

Möchten Sie den Arktischen Ozean sehen und einmal das jahrtausendealte Eis betreten? Auf der Fahrt an Bord eines Eisbrechers Richtung Franz-Josef-Land werden Sie Eisbären sehen und die einsamsten Gegenden Russlands kennenlernen.

Rund eineinhalb Jahre vor der Reise müssen Sie bereits buchen. Die reisen sind oft schon Monate im Voraus ausgebucht. Eine Doppelkabine gibt es ab 27.300 Euro, inklusive Verpflegung, Ausflüge und Gummistiefel.

Die Anreise nach Murmansk müssen Sie selbst organisieren. Ein Flugticket ab Moskau kostet rund 180 Euro.

Geht es günstiger?

Nein, keinesfalls. Auf eigene Faust in die Arktis zu reisen, ist unmöglich.

