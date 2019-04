17 einzigartige UNESCO-Welterbestätten in Russland

1. Das historische Stadtzentrum von Sankt Petersburg und seine Denkmäler

Das historische Zentrum von Sankt Petersburg ist beeindruckend. In kurzer Zeit entstanden hier zahlreiche Monumente und Plätze, die eine Einheit bilden.

Warum einzigartig? Weil es nicht häufig vorkommt, dass ein so großes von Millionen Menschen besiedeltes Gebiet in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten aufgenommen wird.

2. Kischi Pogost

Vor Jahrhunderten entstanden an diesem Ort viele beeindruckende Holzkirchen, darunter auch die Verklärungskirche mit ihren 22 Zwiebeltürmen und die Kirche Maria Schutz und Fürbitte mit neun Türmen. Außer bei den Türmen kommt die Bauweise vollständig ohne Nägel aus.

Warum einzigartig? Wegen der unvergleichlichen Holzarchitektur im russischen Stil.

3. Roter Platz in Moskau

Der Rote Platz ist das historische und architektonische Zentrum der russischen Hauptstadt. Hier reiht sich ein beeindruckendes Gebäude an das nächste: Kreml, Kaufhaus GUM, Basilius-Kathedrale, Lenin-Mausoleum, um nur einige zu nennen.

Warum einzigartig? Wegen der ungewöhnlichen Mischung. Auf einem früheren Marktplatz stehen eine orthodoxe Kathedrale und das Mausoleum des bolschewistischen Revolutionsführers nebeneinander.

4. Weliki Nowgorod und seine Sehenswürdigkeiten

Nowgorod war die Stadt, in der die Geschichte der alten Rus ihren Anfang nahm. Sie war Handelsstadt und Zentrum der Republik Nowgorod. Heute ist sie ein Anziehungspunkt für Touristen. Hier kann man tief in das Mittelalter eintauchen.

Warum einzigartig? Weil es die einzige alte Stadt ist, die die Tatareninvasion überstanden hat. Hier finden sich mehr historische Überbleibsel als in jeder anderen russischen Stadt aus dem Mittelalter.

5. Solowezki-Kloster

Das Solowezki-Kloster ist ein Lehrbuch über die Geschichte des orthodoxen Christentums in Russland aus Stein und Holz. Diese Klosteranlage war von großer Bedeutung für die Gläubigen. Während der Kirchenspaltung in Russland im 17. Jahrhundert wurde es gewaltsam eingenommen. Im 20. Jahrhundert war es ein Gefangenenlanger. Viele Gläubige und Opfer des stalinistischen Terrors fanden hier den Tod.

Warum einzigartig? Weil dieser Ort für Wehrhaftigkeit steht. Im 17. Jahrhundert dauerte es acht Jahre, bis die Altgläubigen bezwungen werden konnten. Aktuell wird die Anlage wieder als Kloster genutzt.

6. Bauwerke aus weißem Stein in Wladimir und Susdal

In der Umgebung der Städte Wladimir und Susdal, wichtige Zentren der mittelalterlichen Rus, befinden sich acht beeindruckende Bauten aus weißem Stein. Die Mariä-Entschlafens-Kathedrale und das Goldene Tor in Wladimir stammen noch aus vor-tatarischer Zeit. Sie geben einen seltenen Einblick in die damalige russische Architektur.

Warum einzigartig? Weil diese Gebäude so alt sind. Sie wurden wahrscheinlich von europäischen Baumeistern im Auftrag russischer Fürsten errichtet. Vergleichbare Bauwerke findet man sonst nur in Nowgorod und Moskau.

7. Dreifaltigkeitskloster von Sergijew Possad

Das Dreifaltigkeitskloster ist das größte und wichtigste russische Kloster. Es wurde im 14. Jahrhundert errichtet und ist eine Stadt für sich. Besonders beeindruckend ist der Schutzwall, der die Anlage umgibt und der schon vielen Belagerungen standgehalten hat.

Warum einzigartig? Weil es drei Jahrhunderte, vom 15. bis zum 18. Jahrhundert dauerte, bis die Anlage fertiggestellt war. Hier lässt sich die Entwicklung der russischen Kirchenarchitektur studieren.

8. Christi-Himmelfahrtskirche Kolomenskoje

Es ist die erste Steinkirche in der Form eines Zeltes. Man hat von diesem Ort aus einen großartigen Blick auf den Süden Moskaus. Die Kirche ist für Besichtigungen offen. Sie ist eines der größten Bauwerke, die in Russland im 16. Jahrhundert errichtet wurden.

Warum einzigartig? Weil sie zur Geburt Iwan IV errichtet wurde, der besser bekannt ist als Iwan der Schreckliche. Der Architekt der Kirche war Italiener.

9. Der Kasaner Kreml

Iwan der Schreckliche ließ den Kasaner Kreml anstelle der Festung des Kasaner Chanats errichten, die bei der Eroberung Kasans 1552 zerstört wurde. In der Anlage sind noch Bauten und archäologische Funde aus dem 10. Jahrhundert zu sehen.

Warum einzigartig? Die Baumeister des Kasaner Kremls sollen Postnik Jakowlew und Barma gewesen sein, die auch die Basilius-Kathedrale in Moskau entworfen haben.

10. Kloster Ferapontow

Das Kloster Ferapontow wurde im späten 14. Jahrhundert gegründet. Es war Zufluchtsort der höchsten orthodoxen Geistlichen, vor allem des Patriarchen Nikon. Die Klosteranlage ist sehr gut erhalten, auch der Kreuzgang.

Warum einzigartig? In der Kathedrale befinden sich einzigartige Wandmalereien aus dem 15. und 16. Jahrhundert des bedeutendsten russischen Ikonenmalers Dionysius.

11. Zitadelle, antike Stadt und Festungsgebäude von Derbent

Die Stadt Derbent, die sich heute in der Republik Dagestan in Russland befindet, war früher ein wichtiger strategischer Punkt an den nördlichen Linien des großen Sassanidenreiches (3. bis 7. Jahrhundert). Die Derbent-Festungsanlage mit einer 23 Fuß dicken Mauer und eine Zitadelle aus vor-arabischer Zeit wurden 15. Jahrhunderte lang genutzt.

Warum einzigartig? Die Derbent-Festungsmauer ist die einzige noch erhaltene aus persischer Zeit. Die Derbent-Dschuma-Moschee aus dem 8. Jahrhundert ist die älteste in Russland.

12. Nowodewitschi-Kloster

Das Nowodewitschi-Kloster spielte eine wichtige Rolle in der russischen Geschichte. Dorthin zogen sich die Frauen der Zarenfamilie und des russischen Adels zurück. Auf dem Friedhof wurden auch Familienangehörige und Gefolgsleute des Zaren begraben. Das Kloster wurde 1812 von Napoleon fast zerstört, aber auf wundersame Weise gerettet.

Warum einzigartig? Das Nowodewitschi-Kloster ist das beste Beispiel für russische Barockarchitektur des 17. Jahrhunderts. Es ist noch vollständig original.

13. Historisches Zentrum der Stadt Jaroslawl

Jaroslawl wurde am Zusammenfluss der Flüsse Wolga und Kotorosl erbaut und ist seit dem 11. Jahrhundert eine der wichtigsten Handelsstädte. Das industrielle Wachstum konnte dem historischen Zentrum jedoch nichts anhaben. Im späten 18. Jahrhundert wurde es gemäß der von Katharina der Großen in Russland zwischen 1763 und 1830 umgesetzten gesamtrussischen Stadtplanungsreform umgestaltet.

Warum einzigartig? Das Zentrum von Jaroslawl blieb zu Sowjetzeiten weitgehend unangetastet und ist ein Beispiel für den kulturellen Austausch zwischen Russland und Westeuropa.

14. Geodätischer Struve-Bogen

Der Struve-Bogen ist eine lange Kette von Triangulationspunkten, die sich von Hammerfest in Norwegen bis zum Schwarzen Meer durch zehn Länder (in all diesen Ländern ist es auch Weltkulturerbe) über 2 820 Kilometer erstreckt. Der ursprüngliche Bogen bestand aus 258 Hauptdreiecken mit 265 Hauptstationspunkten. Die aufgelistete Stätte umfasst 34 der ursprünglichen Stationspunkte mit unterschiedlichen Markierungen, d. h. ein Bohrloch im Gestein, ein Eisenkreuz, Steinhaufen oder Obelisken.

Warum einzigartig? Die Kette wurde von dem in Russland geborenen russischen Wissenschaftler Friedrich Georg Wilhelm von Struve in den Jahren 1816 bis 1855 gebaut, um die genaue Größe und Form der Erde zu berechnen.

15. Historischer und Archäologischer Komplex Bolgar

Bolgar, heute eine Stadt in der russischen Republik Tatarstan war früher die Hauptstadt von Wolga Bulgarien, einem alten Staat (7. bis 15. Jahrhundert), der von den Tataren erobert wurde, die Bolgar zur Hauptstadt der Goldenen Horde machten. Bolgar ist mit seinen antiken islamischen Denkmälern ein Pilgerort für muslimische Tataren.

Warum einzigartig? Der historische Komplex von Bolgar vereint in einem Ort türkische, finno-ugrische und slawische Traditionen.

16. Mariä Himmelfahrt-Kathedrale und Kloster Swiaschk

Swiaschk wurde als Festungsanlage gebaut, um die Eroberung von Kasan durch Iwan IV in den Jahren 1551-1552 zu unterstützen. Das Kloster wurde errichtet, um die Stärke und das kulturelle Niveau des Moskauer Staates zu demonstrieren und als Basis für Missionare, die dem Tataren-Volk das orthodoxe Christentum nahebringen wollten.

Warum einzigartig? Die Mariä Himmelfahrt-Kathedrale vereint traditionelle Pskower mit monumentaler Moskauer Architektur und ist die traditionelle Bauweise der Wolga-Region. Die Fresken in der Kathedrale sind seltene Beispiele für östlich orthodoxe Wandmalereien.

17. Antike Stadt des taurischen Chersones (Krim)

Die Stadt Chersones auf der Krim ist eine antike griechische Kolonie, die vor etwa 2 500 Jahren gegründet wurde. Seit 20 Jahrhunderten ist es die wichtigste Stadt nördlich des Schwarzen Meeres. Hier finden sich zahlreiche Überreste alter Bauwerke und Straßen.

Warum einzigartig? An diesem Ort wird der Austausch zwischen dem griechischen, römischen und byzantinischen Reich und der Bevölkerung nördlich des Schwarzen Meeres in hervorragender Weise veranschaulicht.

