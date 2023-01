Russische „Presnucha“: Rustikale Roggengalette mit Hüttenkäse (REZEPT)

Das Leben auf dem Land unterscheidet sich seit jeher vom Leben in der Stadt, nicht nur im Alltag, sondern auch in den kulinarischen Traditionen. Das wurde mir klar, als ich meine Freundin über ihre Kindheit auf dem Land bei ihrer Großmutter sprechen hörte. Sie erzählte mir von ihrer Lieblingsspeise in den Sommerferien in der Region Twer, und ich konnte nicht widerstehen, das Rezept auszuprobieren.

Ich spreche von Presnucha, einem Roggenfladen mit Füllung. Als ich anfing, mich mit der Materie zu beschäftigen, erfuhr ich, dass es sich um ein traditionelles Rezept in den Dörfern der Region handelt. Presnucha kommt von dem Wort пресно (presno, dt.: ungesäuert), weil der Teig keine Hefe enthält.

Die Sommerversion von Presnucha wird mit Beeren zubereitet: Johannisbeeren, Kirschen und Heidelbeeren. In der universelleren Variante wird Hüttenkäse verwendet.

Traditionell wurde für besondere Anlässe und Feiertage Weizenmehl verwendet. Presnucha ist ein sehr einfaches Gericht für jeden Tag. Roggenmehl gemischt mit Crème fraîche ist für dieses Gericht unverzichtbar. Hausgemachte rustikale Milchprodukte, Hüttenkäse und Crème fraîche machen diesen Kuchen so besonders.

Meine Freundin erzählte, wie sie eines Tages morgens aufwachte und der Duft von gebackenem Teig und eine Art Kaminrauch in der Luft lag. Es stellte sich heraus, dass ihre Großmutter heiße Galette mit dem süßen Quark im Holzofen zubereitet und dann mit Milch serviert hatte.

Ich habe versucht, mich an die Originalzutaten zu halten, aber Roggenmehl ist nicht überall erhältlich, und es ist keine übliche Zutat in modernen süßen Backwaren. Deshalb habe ich Kleie verwendet, was dem Kuchen einen noch rustikaleren Touch verleiht. Um das Gericht noch winterlicher werden zu lassen und den spezifischen Roggengeschmack auszugleichen, habe ich eine Spekulatius-Gewürzmischung verwendet.

Manche Presnuchas werden als Galettes einfach auf einem Backblech gebacken. Ich habe eine Aluminiumform verwendet, um sicherzustellen, dass die Hüttenkäsefüllung nicht herausquillt. Außerdem habe ich ein paar Löffel Speisestärke hinzugefügt, um die Füllung zu verdicken.

Durch die Crème fraîche und das Vollkornmehl wurde der Boden wie ein Mürbeteig, krümelig und knusprig, aber zart. Im Gegensatz dazu zergeht die zarte, saftig-süße Füllung auf der Zunge.

Zutaten (für 6-8 Portionen):

Teig:

Roggenmehl (mit Kleie) – 150 g

Crème fraîche (Fettgehalt 30 %) – 80 g

Ei – 1 Stück

Zucker – 2 Esslöffel

Salz – Prise

Backpulver – 1/2 Esslöffel

Zimt, Muskatnuss, Nelken, Ingwer, Anis – 1,5-2 Teelöffel

Füllung:

Hüttenkäse – 300 g

Zucker – 4 Esslöffel

Eigelb – 1 Stück

Maisstärke – 2 Esslöffel

Salz – 1 Prise

Zubereitung:

1. Alle Zutaten für den Teig vermischen und die Masse schnell kneten.

2. Den Teig zu einer Kugel formen und etwa eine halbe Stunde lang unter Folie ruhen lassen.

3. Den Hüttenkäse durch ein Sieb reiben.

4. Das Eigelb hinzugeben.

5. Zucker, Salz und Speisestärke zugeben und alles verrühren.

6. Eine Kuchenform (16-18 cm) mit Butter einfetten.

7. Den Teig mit einem Nudelholz ausrollen.

8. Den Teig in die Form geben.

9. Die Füllung einfüllen und die Ränder auskleiden. Im vorgeheizten Backofen bei 190 °C 50 Minuten backen.

10. Die Presnucha heiß oder gekühlt mit Milch servieren.

Genießen Sie sie mit Milch, Kissél oder Kräutertee!

