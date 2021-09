Kaffee mit Einhornmilch

Auf der Getränkekarte des Cafés „8/25“ im Designzentrum „Flacon“ steht ein rosa Latte Macchiato mit Einhornmilch, der als „zart, süß, mit einem Hauch von Beeren und Blumen“ beschrieben wird. Er ist mit gefriergetrockneten Himbeeren dekoriert. Er ist also eine Kombination von Milch und Beerenpüree. Im Sommer serviert das Café auch eine kalte Version dieses ungewöhnlichen Getränks.

Parmesan-Latte

Käsekaffee ist ein neuer Trend in Moskauer Kaffeehäusern. Viele von ihnen bieten typische Getränke an, die Kaffee und verschiedene Arten von Hart- und Weichkäse kombinieren. Der Parmesan-Latte wird in dem kleinen Café „VM“ auf dem WDNCh-Ausstellungsgelände serviert.

Kaffee mit dem Geschmack einer sowjetischen Süßigkeit

Generell ist „Eggcellent“ am Twerskoj-Boulevard auf die Zubereitung aller Arten von Eierspeisen spezialisiert, aber auch für Kaffeeliebhaber ist es ein guter Ort. Das Café bietet einen Karamellkaffee an, der wie ein sowjetisches „Korowka“-Konfekt („Kälbchen“) schmeckt.

Der Bulletproof-Kaffee mit Salz

Diese Interpretation des Bulletproof-Kaffees wird nur im Café „Sarja“ („Morgenschimmer“) in der Petrowka-Straße serviert. Es handelt sich um einen Espresso-Kaffee aus Ghee und Kokosöl kombiniert mit Zimt, Kurkuma und rosa Himalaya-Salz. Sie können Erythrit für süßeren Geschmack hinzufügen.

Vogelmilch Raf Kaffee

Der Raf-Kaffee ist der berühmteste Kaffee, der in Russland erfunden wurde (hier erfahren Sie mehr über seine Geschichte). Heutzutage finden Sie den Raf-Kaffee in fast jedem Café des Landes. Unternehmungslustige Baristas haben sich seitdem Dutzende Variationen ausgedacht, indem sie Fruchtsirupe, Pinienkerne, Rosmarin und Orangenschale hinzufügen. Die Kaffeekette „Coffee Like“ serviert einen Raf-Kaffee, der wie das beliebte sowjetische Dessert Vogelmilch schmeckt – ein Biskuitkuchen mit Soufflé und Schokolade.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.